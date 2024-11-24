"مايكروسوفت" توقف تحديثات "ويندوز 11" على الأجهزة التي تقوم بتحميل هذه الألعاب

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية قامت بإيقاف تحديثات نظام تشغيلها "ويندوز 11" على عدد من الحواسيب التي تقوم بتحميل عدد معين من الألعاب الخاصة بشركة "يوبي سوفت".
وأوضحت التقارير أن مايكروسوفت لاحظت قصورًا وتعطلًا في عمل هذه الأجهزة بعد تثبيت تحديث "ويندوز 11" الأخير.
وأوضحت الشركة أن هذه الألعاب التي تسبب تعطل "ويندوز 11" الجديد هي:
- Assassin’s Creed Valhalla
- Assassin’s Creed Origins
- Star Wars Outlaws
- Avatar: Frontiers of Pandora
وأرجع خبراء هذا التعطل في "ويندوز 11" إلى عدم وجود "توافق" بين برمجية تشغيل هذه الألعاب والتحديث الجديد؛ فيما أقرت "مايكروسوفت" بهذا الأمر، وقالت إنها ستعمل مع "يوبي سوفت" من أجل إيجاد الحل.
ويتسبب تحميل تحديث "ويندوز 11" على الأجهزة العاملة بهذه الألعاب إلى وجود مشاكل في الاستجابة؛ بالأخص أثناء بدء تشغيل وتحميل هذه الألعاب أو أثناء اللعب النشط عليها؛ فيما اشتكى عدد من المستخدمين من ظهور "شاشة سوداء".