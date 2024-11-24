"مايكروسوفت" توقف تحديثات "ويندوز 11" على الأجهزة التي تقوم بتحميل هذه الألعاب

وأرجع خبراء هذا التعطل في "ويندوز 11" إلى عدم وجود "توافق" بين برمجية تشغيل هذه الألعاب والتحديث الجديد؛ فيما أقرت "مايكروسوفت" بهذا الأمر، وقالت إنها ستعمل مع "يوبي سوفت" من أجل إيجاد الحل.