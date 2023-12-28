باحثون سويديون يطورون "تربة إلكترونية"... ما قصتها؟

من المعروف أن تقنيات الزراعة المائية تستخدم بشكل أساسي لزراعة الخضروات الورقية وبعض الخضروات مثل الخيار والطماطم، فإن التربة الإلكترونية يمكن أن تقدم حلاً لإنشاء طرق جديدة لزيادة إنتاجية المحاصيل في البيئات التجارية وخاصة في الأماكن التي تؤثر فيها الظروف البيئية على نمو النباتات.