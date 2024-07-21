مايكروسوفت تكشف عن حجم "التأثير الكارثي" لانقطاع الاتصالات العالمي الواسع

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن حجم "التأثير" الذي وصفته بـ"الكارثي" للانقطاع العالمي للاتصالات الذي طال شركات طيران وبنوك وشركات كبرى حول العالم، فيما أطلق عليه "شاشة الموت الأزرق".
وأوضحت "مايكروسوفت" في بيان رسمي أن تحديث "كراود سترايك" الكارثي تَسبب في انقطاع الخدمة عن 8.5 ملايين جهاز حول العالم يعمل بنظام تشغيل "ويندوز".
وفي رد فعل على الواقعة، قال نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون المؤسسات وأمن نظام التشغيل ديفيد ويستون، إن الشركة تعمل مع "كراود سترايك" لتطوير حل من شأنه مساعدة البنية التحتية للشركة على تسريع إصلاح التحديث الخاطئ وضمان عدم تكراره.
وأوضح أن التحديث الجديد تم تصميمه لاستهداف الأنابيب التي تم تسميتها بـ"الخبيثة"، التي تمت ملاحظتها حديثًا ويمكن استخدامها في الهجمات الإلكترونية للأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز".
ورغم الرقم الكبير للأجهزة المتأثرة، إلا أن مسؤول مايكروسوفت، قال إن إجمالي عدد الأجهزة المتأثرة هو "أقل من 1% من جميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز حول العالم".