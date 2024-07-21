مايكروسوفت تكشف عن حجم "التأثير الكارثي" لانقطاع الاتصالات العالمي الواسع

ورغم الرقم الكبير للأجهزة المتأثرة، إلا أن مسؤول مايكروسوفت، قال إن إجمالي عدد الأجهزة المتأثرة هو "أقل من 1% من جميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز حول العالم".