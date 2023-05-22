الأكبر على الإطلاق.. تغريم "ميتا" 1.3 مليار دولار لانتهاكها قواعد خصوصية البيانات الأوروبية

تَسبب عدم امتثال شركة "ميتا" الشركة الأم لتطبيق "فيسبوك"، لسياسات الخصوصية الخاصة بالاتحاد الأوروبي؛ في تغريمها 1.2 مليار يورو (حوالى 1.3 مليار دولار).
وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الاثنين، فرض هذه الغرامة، مبينة أن "ميتا" انتهكت شروط اللوائح العامة لحماية البيانات، وهي مجموعة من القواعد لحماية خصوصية العملاء في الاتحاد الأوروبي.
ووفق "روسيا اليوم" تُعتبر الغرامةُ التي تم فرضها، الأكبرَ على الإطلاق منذ إنشاء اللائحة العامة لحماية البيانات في مايو 2018.
وقال المنظمون إن عمليات نقل البيانات التي أجرتها "ميتا" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فشلت في الامتثال "للبنود التعاقدية القياسية" سارية المفعول منذ يوليو 2020.
وقالت أندريا جيلينك، رئيسة مجلس حماية البيانات الأوروبية، في بيان: "الغرامة غير المسبوقة؛ هي إشارة قوية للمنظمات على أن الانتهاكات الجسيمة لها عواقب بعيدة المدى".