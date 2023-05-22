الأكبر على الإطلاق.. تغريم "ميتا" 1.3 مليار دولار لانتهاكها قواعد خصوصية البيانات الأوروبية

وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الاثنين، فرض هذه الغرامة، مبينة أن "ميتا" انتهكت شروط اللوائح العامة لحماية البيانات، وهي مجموعة من القواعد لحماية خصوصية العملاء في الاتحاد الأوروبي.