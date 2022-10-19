تسريباتٌ تكشف عن قرار صادم من "أبل" بشأن هاتف "آيفون 14 بلس"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن قرار صادم اتخذته شركة "أبل" الأمريكية بشأن هاتفها الأحدث "آيفون 14 بلس".
وأوضحت مصادر من داخل شركة "أبل"، أنها قررت وقف إنتاج هواتف "آيفون 14 بلس"، بعد البداية غير الجيدة له، وتحقيقه مبيعات متواضعة حتى الآن.
وأفادت المصادر بأن أبل اتصلت بموّردي مكونات هواتف "آيفون 14 بلس"، وخفضت الإنتاج بنسبة تصل إلى 90% تقريبًا.
وفي المقابل وجّهت أبل الموردين لزيادة إنتاج مكونات هواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".
ويبدو أن الفروق السعرية غير الكبيرة بين أسعار هواتف "آيفون 14" دفعت الناس إلى هجرة هاتف "آيفون 14 بلس" والاتجاه لخياريْ "آيفون 14 برو" أو "آيفون 14 برو ماكس".