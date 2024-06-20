إصدار تجريبي جديد من "أندرويد 15".. هذه أبرز مميزاته

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية الإصدار التجريبي الثالث من نظام تشغيلها الأحدث "أندرويد 15"، الذي يوفر عددًا من الميزات الجديدة لمستخدميه.
وأوضحت "جوجل" في بيان رسمي أن "أندرويد 15 بيتا" دخل في مرحلة استقرار النظام الأساسي، بعد إطلاق التحديث الثالث له.
ويظهر من خلال الإصدار الجديد تحديث واجهة التطبيقات الخاصة بالنظام؛ بحيث يمكن للمطورين اختبار تطبيقاتهم بحرية.
ومن المتوقع أن تصدر "جوجل" إصدار تجريبيًّا آخر لنظام "أندرويد 15" الشهر المقبل، قبل إطلاق الإصدار النهائي لكل المستخدمين هذا الخريف.
ويوفر الإصدار الثالث من "أندرويد 15" بيانات اعتماد محدثة بواجهة مستخدم لتفعيل تقنية "باس كيز" (مفاتيح المرور) لحساباتك المختلفة بنقرة واحدة، وتم دعمها بتقنيات التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو قفل الشاشة.
وستسمح التطبيقات التي تستهدف أندرويد 15 الآن للمستخدمين بتسجيل الدخول بنقرة واحدة بدلًا من العملية المكونة من خطوتين المطلوبة سابقًا.
وأتاحت جوجل أيضًا خيارات جديدة لواجهة المستخدم الاحتياطية إذا قام المستخدمون بتجاهل مطالبة مفتاح المرور الخاصة بهم عن طريق الخطأ.
وسيحصل المستخدمون على اقتراحات مفاتيح المرور في واجهة المستخدم الخاصة بالملء التلقائي على لوحات المفاتيح والقوائم المنسدلة المدعومة.