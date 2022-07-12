"يوتيوب" تعلن وصول ميزة جديدة للمزيد من مستخدمي "آيفون" و"آيباد"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، أن منصتها للفيديوهات الأشهر عالميًّا "يوتيوب"، تقدم حاليًا ميزة جديدة للمزيد من مستخدمي هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد"، بعدما كانت تختبرها منذ مدة على عدد محدود.
وأوضحت جوجل في بيان رسمي، أن ميزة "الصورة في الصور" التي تتيح مشاهدة مقاطع الفيديو في نافذة عائمة أثناء استخدام التطبيقات الأخرى، بدأت تصل للمزيد من مستخدمي "آيفون" و"آيباد".
وأشارت إلى أن المستخدمين المؤهلين للحصول على هذه الميزة يجب أن يكون لديهم أنظمة تشغيل "آي أو إس 15" فما هو أحدث.
وستصل هذه الميزة أيضًا لكافة مشتركي "يوتيوب برميوم" مدفوعة الأجر لأي مكان يعيشون فيه حول العالم، أما لباقي المستخدمين فهذه الميزة ستكون متاحة حاليًا في الولايات المتحدة، وسيتم تعميمها لباقي العالم بصورة تدريجية.
وذكرت جوجل أن هذه الميزة ستكون متاحة لأي محتوى بخلاف "المحتوى الموسيقي".
يُذكر أن هذه الميزة قد تكون موجودة لدى معظم مستخدمي "يوتيوب" على نظام تشغيل "أندرويد"؛ لكنها ليست متاحة للكثيرين من مستخدمي "آيفون".
ووعدت جوجل مستخدمي "يوتيوب برميوم" بالمزيد من التفاصيل عن المزايا التي ستقدّمها لهم جراء دفعهم اشتراكًا للحصول على هذه الميزة.
ويمكن لأي شخص، التحقق من وجود هذه الميزة على تطبيق "يوتيوب" على جهازه من عدمها، عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:
- انقر على صور ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيسر من تطبيق يوتيوب.
- انتقل إلى الإعدادات، ثم اذهب إلى خيار عام.
- تحقق من وجود الخيار المسمى "صورة داخل صورة"، واختره إذا أردت تفعيله.