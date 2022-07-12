"يوتيوب" تعلن وصول ميزة جديدة للمزيد من مستخدمي "آيفون" و"آيباد"

ويمكن لأي شخص، التحقق من وجود هذه الميزة على تطبيق "يوتيوب" على جهازه من عدمها، عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

- انقر على صور ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيسر من تطبيق يوتيوب.

- انتقل إلى الإعدادات، ثم اذهب إلى خيار عام.

- تحقق من وجود الخيار المسمى "صورة داخل صورة"، واختره إذا أردت تفعيله.