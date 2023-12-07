مصادر تكشف معلومات وتفاصيل عن هاتف "آيفون" الاقتصادي المرتقب

وتشير المصادر إلى أن شاشات "آيفون إس إي 4" ستكون من نوع "أوليد" مصنعة في شركات "بي أو إس"، لتكون تلك هي المرة الأولى التي تتحول فيها هذه الإصدارات إلى شاشات الكريستال السائل.