مصادر تكشف معلومات وتفاصيل عن هاتف "آيفون" الاقتصادي المرتقب

كشفت مصادرُ من داخل شركة "آبل" الأمريكية، عن معلومات وتفاصيل خاصة بهاتف "آيفون إس إي 4" الاقتصادي المرتقب إطلاقه خلال عام 2024.
وأوضحت مصادرُ لموقع "ماك رامورز" المعني بأخبار "آبل"؛ أن هاتف "آيفون" الاقتصادي الجديد سيتمّ دعمه بنفس البطاريات التي تمّ دعم هواتف "آيفون 14" بها.
وتشير المصادر إلى أن تصميم "آيفون إس إي 4" سيكون مشابهًا بصورة كبيرة لهاتف "آيفون 14"، ولكن الأبرز هو أنه سيتم دعمه ببطاريات "لي آيون" التي تستخدم في هواتف "آيفون 14".
وستبلغ سعة بطاريات هواتف "آيفون" الاقتصادي الجديد "3279" ميللي أمبير في الساعة؛ بحسب المصادر.
ويدّعي المصدر أن وثائق التصميم الداخلي لهذا الهاتف تؤكّد تلك المعلومات؛ وهو ما يعني أن قدرات بطاريات "آيفون إس إي 4" ستكون أفضل بنحو "1261" ميللي أمبير في الساعة مقارنة بالإصدار السابق "آيفون إس إي 3".
وتشير المصادر إلى أن شاشات "آيفون إس إي 4" ستكون من نوع "أوليد" مصنعة في شركات "بي أو إس"، لتكون تلك هي المرة الأولى التي تتحول فيها هذه الإصدارات إلى شاشات الكريستال السائل.
كما أن المصادر تشير إلى أن الهاتف سيكون متوافقًا مع منافذ شحن "يو إس بي سي" المعيارية العالمية الجديدة.