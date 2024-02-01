بسبب أزماته القانونية.. "ماسك" ينوي نقلَ مقرِّ "تسلا"

أعلن المليارديرُ الأمريكي إيلون ماسك، نيّتَه نقلَ المقرّ القانوني الخاصّ بشركته "تسلا" إلى ولاية تكساس الأمريكية، بعد أزمات قانونية عديدة.
وجاء قرار ماسك بِشأن نقل المقرّ القانوني للشركة من ولاية "ديلاوير" الأمريكية، بعد مشاكل قانونية عديدة؛ أبرزها إلغاء حزمة رواتب تسلا الممنوحة لهم البالغة "55.8" مليار دولار.
يذكر أن العديدَ من الشركات الكبرى، بما في ذلك أمازون، مسجّلةٌ في ولاية ديلاوير، المعروفة بضرائبها الخفيفة.
وبعد الحكم الأخير، أطلق "ماسك" استطلاعًا للرأي على منصته "إكس" "تويتر سابقًا" متسائلًا عما إذا كان ينبغي لشركة "تسلا" تغيير حالة تأسيسها إلى تكساس.
وقد حصل الاستطلاع على أكثر من "1.1" مليون صوت؛ حيث صوّت أكثر من "87%" لصالح التغيير؛ وهو ما جعله "ماسك" ينشر تغريدة يقول فيها: "التصويت العام لصالح تكساس بشكل لا لبس فيه!".
ونقلت شركة صناعة السيارات الكهربائية مقرَّها الرئيسي من "بالو ألتو" في كاليفورنيا إلى أوستن، تكساس في عام 2021.
وجاء ذلك بعد أن أعرب "ماسك" عن انتقاداته للسياسات واللوائح الضريبية في كاليفورنيا.
وكان قد اشتبك أيضًا مع المسؤولين في بداية جائحة كوفيد - 19 بعد إعادة فتح مصنع في فريمونت.
وتمتلك شركة تسلا مصنعًا ضخمًا للسيارات الكهربائية في ولاية تكساس، وتخطّط الشركة لتوسيعه.