بسبب أزماته القانونية.. "ماسك" ينوي نقلَ مقرِّ "تسلا"

وقد حصل الاستطلاع على أكثر من "1.1" مليون صوت؛ حيث صوّت أكثر من "87%" لصالح التغيير؛ وهو ما جعله "ماسك" ينشر تغريدة يقول فيها: "التصويت العام لصالح تكساس بشكل لا لبس فيه!".