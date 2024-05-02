خبراء يُحَذرون من برنامج خبيث يستهدف حسابات مستخدمي "أندرويد" البنكية

وبعد ذلك، يقوم Brokewell فعليًّا بسرقة "ملفات تعريف الارتباط المؤقتة" التي يستخدمها التطبيق المصرفي؛ حتى يتمكن الهاكر من تجاوز الإجراءات الأمنية مثل المصادقة الثنائية لاحقًا، من خلال انتحال شخصية المستخدم دون الحاجة إلى إثبات الهوية.