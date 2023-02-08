تحديث "واتسآب" الجديد يقدم عددًا من المزايا الجديدة الخاصة بالصوت وردود الفعل

أصدرت منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" تحديثًا جديدًا يقدّم عددًا من المزايا الخاصة بالصوت وردود الفعل.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن ميزة "الحالة" الجديدة على "واتسآب" تقدم الكثير من الوظائف الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالصوت وردود الفعل.
ويتيح التحديث الجديد إمكانية تسجيل رسالة صوتية ومشاركتها كرسالة حالة يمكن أن تصل مدتها إلى 30 ثانية.
ويمكن من خلال تحديث "واتسآب" تحديث إعدادات الخصوصية حسب الحالة، بحيث يمكنك اختيار مَن يمكنه رؤية "أو سماع" حالتك في كل مرة تقوم فيها بتحديثها.
وتسمح لك ردود فعل الحالة بالرد على تحديثات الحالة، ويبدو أنها كانت الميزة الأولى الأكثر طلبًا لواتسآب، بعد إطلاق ردود الفعل في الدردشات العام الماضي.
ويمكنك الرد بسرعة على أي حالة عن طريق التمرير لأعلى والنقر على أحد الرموز التعبيرية الثمانية، وبالطبع لا يزال بإمكانك الرد برسالة نصية أو صوتية أو ملصقات أيضًا.
أخيرًا: تم تمكين معاينات الروابط للحالات الآن، تمامًا كما تفعل الدردشات؛ لذلك عندما تنشر رابطًا على حالتك ستظهر المعاينة تلقائيًّا وتجعل حالتك تبدو أفضل، بالإضافة إلى إعطاء جهات اتصالك فكرة عن ماهية الرابط قبل النقر عليه.