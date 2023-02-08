تحديث "واتسآب" الجديد يقدم عددًا من المزايا الجديدة الخاصة بالصوت وردود الفعل

أخيرًا: تم تمكين معاينات الروابط للحالات الآن، تمامًا كما تفعل الدردشات؛ لذلك عندما تنشر رابطًا على حالتك ستظهر المعاينة تلقائيًّا وتجعل حالتك تبدو أفضل، بالإضافة إلى إعطاء جهات اتصالك فكرة عن ماهية الرابط قبل النقر عليه.