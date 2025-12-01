مايكروسوفت تحذّر من خيار ذكاء اصطناعي في ويندوز 11 قد يعرّض الأجهزة للخطر

أصدرت Microsoft تحذيراً لمستخدمي أنظمة Windows 11 من تفعيل ميزة "مخدم البروكسي" الجديدة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتضمّنتها النسخة 26220.7262 من النظام. وذكرت الشركة أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار، وقد تؤدي إلى أخطاء في الردود أو أعطال في سلوك الجهاز عند تفعيلها.