مايكروسوفت تحذّر من خيار ذكاء اصطناعي في ويندوز 11 قد يعرّض الأجهزة للخطر

أصدرت Microsoft تحذيراً لمستخدمي أنظمة Windows 11 من تفعيل ميزة "مخدم البروكسي" الجديدة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتضمّنتها النسخة 26220.7262 من النظام. وذكرت الشركة أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار، وقد تؤدي إلى أخطاء في الردود أو أعطال في سلوك الجهاز عند تفعيلها.
وأوضحت أن نموذج اللغة البرمجية الذي يعتمد عليه "مخدم البروكسي" ما زال تحت التطوير، ما يعني أن الإجابات التي يقدمها قد تبدو مقنعة لكنها غير دقيقة بسبب نقص بيانات التدريب أو سوء تفسير للسياق.
وحذّر خبراء التقنية من أن بعض قراصنة الإنترنت بدأوا محاولات لاستغلال مثل هذه التقنيات عبر تضمين تعليمات ضارة في المستندات أو واجهة المستخدم، بحيث يمكن للذكاء الاصطناعي تلقائياً تنفيذها — الأمر الذي قد يؤدي نظريًا إلى تثبيت برمجيات خبيثة أو تسريب بيانات حساسة.
وأشارت تحليلات إلى أن الميزة تمنح افتراضياً صلاحيات قراءة وكتابة في مجلدات المستخدم مثل "المستندات" و"سطح المكتب" و"التنزيلات"، ما يعزّز مخاطر الأمان إذا لم تُستخدم بحذر.
وأكدت مايكروسوفت أنها تعمل على تحسين الحماية من خلال إضافة صلاحيات أكثر دقة وحواجز أمنية لمنع الهجمات، لكنها تنصح حالياً بتفعيل الميزة التجريبية فقط من قِبل من يدرك تمامًا المخاطر المرتبطة بها.
ووفق موقع 4pda التقني المتخصص، فإن ما يهم المستخدم في هذه المرحلة هو الحذر والامتناع عن تفعيل "مخدم البروكسي" إلا عند الضرورة وبعد أخذ نسخ احتياطية، وعدم استخدامه على الأجهزة التي تحتوي على بيانات حساسة.