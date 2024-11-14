"جوجل مابس" تغير طريقة تعاملها مع سجلات مواقعك... ماذا سيحدث؟ وكيف تتعامل مع الأمر؟

إذا كان مستخدم "جوجل مابس" يستخدم ميزة الجدول الزمني على خرائط جوجل بشكل متكرر لإعادة زيارة رحلاته السابقة أو استكشاف الأماكن القديمة أو تتبع تنقلاته، فهذا يعني أن هذه البيانات سيتم حذفها بعد 8 ديسمبر.