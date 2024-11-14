"جوجل مابس" تغير طريقة تعاملها مع سجلات مواقعك... ماذا سيحدث؟ وكيف تتعامل مع الأمر؟

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكيةأنها تنوي تغيير طريقة تعامل تطبيق "جوجل مابس" مع سجلات المواقع الخاصة بمستخدميها.
وأوضحت "جوجل" أنها ستحذف تلقائيًا البيانات التي يزيد عمرها عن 3 أشهر، ومنحت مستخدميها مهلة حتى 8 ديسمبر المقبل.
وأشارت "جوجل" إلى أن هذا التحول يعطي الأولوية لخصوصية مستخدمي خرائطها، حيث يمكنهم تخزين بيانات مواقعهم على أجهزتهم بدلاً من خوادم جوجل السحابية.
كما أن تطبيق هذه الميزة سيقلل من البيانات المخزنة على خوادم جوجل.
لكن هذ قد يتسبب في ارتباك بالنسبة لعدد كبير من المستخدمين.
إذا كان مستخدم "جوجل مابس" يستخدم ميزة الجدول الزمني على خرائط جوجل بشكل متكرر لإعادة زيارة رحلاته السابقة أو استكشاف الأماكن القديمة أو تتبع تنقلاته، فهذا يعني أن هذه البيانات سيتم حذفها بعد 8 ديسمبر.
وللحفاظ على هذه البيانات وضمان عدم حدوث أي ارتباك يجب على المستخدم تحميل هذه البيانات على جهازه قبل يوم 8 ديسمبر.
أولاً يحتاج المستخدم إلى تحديث "خرائط جوجل" ليسمح تشغيل هذا الإعداد لكل جهاز قمت بتسجيل الدخول إليه ببدء حفظ الزيارات والطرق الجديدة على الجدول الزمني الخاص به.
ويمكنك أيضًا تنزيل نسخة من بياناتك قبل حذفها؟
كيف تحفظ سجل موقعك؟
في الخطوات التالية يمكنك تنزيل بيانات سجل موقعك قبل اختفائها:
1- انتقل إلى صفحة عناصر التحكم في النشاط في حساب جوجل، عبر رابط
2- حدد سجل الموقع من قائمة الخيارات.
3- انقر فوق "إدارة سجل الموقع".
4- اختر خيار "إنشاء أرشيف" وحدد نطاق البيانات الذي تريد تحميله.
5- ستنشئ "جوجل" ملف أرشيف يحتوي على بيانات موقعك.