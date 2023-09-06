تسريبات تكشف عن تجهيز "شاومي" لهاتف جديد قابل للطي

كشفت تسريبات من داخل شركة "شاومي" الصينية الرائدة، عن تجهيزها إصدارًا جديدًا من هواتفها القابلة للطي؛ أحدها يشبه الكتاب؛ بحيث يمكنه أن يجمع بين هاتف وحاسب لوحي، والآخر يمكن طيه أفقيًّا.
ومتوقع أن يطلَق على هذه الأجهزة اسم "شاومي ميكس فولد 3"، والإصدار الآخر سيطلق عليه "شاومي ميكس فليب"؛ حيث تسعى الشركة لمواجهة المنافسة المحتدمة في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الإصدارات خلال عام 2024 المقبل، ولكن صورًا مُسرَّبة تُظهر شكل الهاتف المرتقب.
وتُظهر الصور المسربة أنه سيتم دعمها لثلاثة أجهزة استشعار؛ مما يعني أنه سيكون هناك كاميرا تليفوتوغرافية، ويشاع أنه يوفر تقريبًا بصريًّا 3x.
وسيتم دعم الهواتف بمعالجات من كوالكوم "سنابدراجون 8 الجيل الثالث"، الذي سيتم كشف النقاب عنه رسميًّا الشهر المقبل.