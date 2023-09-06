تسريبات تكشف عن تجهيز "شاومي" لهاتف جديد قابل للطي

كشفت تسريبات من داخل شركة "شاومي" الصينية الرائدة، عن تجهيزها إصدارًا جديدًا من هواتفها القابلة للطي؛ أحدها يشبه الكتاب؛ بحيث يمكنه أن يجمع بين هاتف وحاسب لوحي، والآخر يمكن طيه أفقيًّا.