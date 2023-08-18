"زياد نصر": لا تزال هناك شكوك حول ممارسات جمع البيانات في تطبيق "ثريدز"

وعلى الرغم من أنه يمكن تثبيت ثريدز بسهولة على أجهزة أندرويد وآي أو إس، يواجه المستخدمون تحديات عند محاولة حذف حساباتهم؛ إذ يتطلب حذف حساب ثريدز حذف حساب إنستجرام للمستخدم في الوقت نفسه؛ ما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التوقف عن استخدام ثريدز نهائيًّا؛ ما يشكل خطرًا على أمان الحسابات غير النشطة التي يتركها المستخدمون دون رعاية لفترات طويلة.