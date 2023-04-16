مزايا جديدة في "واتساب" تصعّب مهمة المحتالين ضد مستخدمي التطبيق

وتتركز المزايا الجديدة حول حماية المستخدمين مما يعرف بـ "SIM Jacking"، وهو نوع من الجرائم الإلكترونية يحدث بعدما يحصل المجرمون على شريحة الهاتف، ومن خلالها يجرون مكالمات هاتفية ويبعثون برسائل، ويكلف هذا الأمر الضحايا الكثير، إذ قد يُفاجأون بفواتير هاتفية باهظة.