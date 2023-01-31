تعرّف على 4 أوامر صوتية لـ"سيري" تسهّل حياة مستخدمي "آيفون"

وهذه طريقة رائعة للتوقف للحصول على الوقود أو الطعام أو لرؤية شخص ما، دون مقاطعة رحلتك بشكل عام؛ حيث سيتم توجيهك إلى محطتك أولًا، ثم إلى الوجهة النهائية.