تعرّف على 4 أوامر صوتية لـ"سيري" تسهّل حياة مستخدمي "آيفون"

يُعتبر إصدار الأوامر الصوتية لخاصية "سيري" طريقة سريعة لإنجاز المهام لحاملي أجهزة "آيفون"؛ إلا أن كثيرين لا ينجحون في استغلال هذه الخاصية بشكل جيد.
هناك 4 أوامر صوتية لـ"سيري" تجعل حياة حامل جهاز الآيفون أسهل، مع العلم أن بعضها لن يعمل إلا إذا كان المستخدم قد حصل على آخر تحديث لنظام iOS 16.
وتشمل الأوامر الأربعة وفق "سكاي نيوز عربية"، البحث عن رسائل البريد الإلكتروني بسرعة؛ حيث يمكن لـ"سيري" (Siri) العمل مع تطبيق "أبل ميل" Apple Mail للحصول على نتائج سريعة.
ومن الممكن أن تطلب من سيري العثور على جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة من شخص ما، أو عن شيء ما.
على سبيل المثال، يمكنك قول "العثور على رسائل بريد إلكتروني من (اسم الشخص) " (.. Find emails from)، أو "العثور على رسائل بريد إلكتروني بشأن السيارات" (.. Find emails about).. وهو بديل أسهل من الاضطرار إلى كتابة عمليات البحث يدويًّا.
وتشمل الأوامر أيضًا إضافة "محطة" إلى رحلتك؛ فإذا كنت تتنقل باستخدام خرائط أبل، يمكنك إضافة "محطة توقف" باستخدام صوتك؛ ما عليك سوى قول "يا سيري، أضيفي محطة توقف عند" (Hey Siri، add a stop to) وحدد المكان الذي تريد الذهاب إليه.
وهذه طريقة رائعة للتوقف للحصول على الوقود أو الطعام أو لرؤية شخص ما، دون مقاطعة رحلتك بشكل عام؛ حيث سيتم توجيهك إلى محطتك أولًا، ثم إلى الوجهة النهائية.
ثالث الأوامر هو المشاركة مع الآخرين؛ فإذا أردت مشاركة صفحة ويب أو صورة أو منشور اجتماعي أو حتى بودكاست، فيمكنك القيام بذلك من خلال سيري.
كل ما عليك فعله هو قول: "يا سيري، شاركي هذه الصفحة مع (اسم جهة الاتصال) " (Share this page with [CONTACT NAME]).
وأخيرًا يمكن إعادة تشغيل جهاز آيفون بإصدار أمر بسيط لـ"سيري" وهو قول: "يا سيري، أعيدي تشغيل آيفون" (Hey Siri، restart my iPhone).
وستسألك سيري عما إذا كنت تريد حقًّا إغلاق الآيفون وتشغيله مرة أخرى؛ لذلك ستحتاج إلى تأكيد ذلك.
ويمكن أن تكون إعادة تشغيل الجهاز طريقة جيدة لإصلاح خلل ما بسرعة.