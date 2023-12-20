"ميتا" تقرُّ بوجود "خطأ تقني" تسبَّب في حظر الأخبار عن بعض مستخدمي "ثريدز"

ففي عام 2021، على سبيل المثال، منع فيسبوك الأشخاص في أستراليا من مشاركة روابط الأخبار، بينما هددت جوجل بالتوقف عن عرض المحتوى من ناشري الأخبار الأستراليين على أخبار جوجل.