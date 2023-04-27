افتحه على 5 أجهزة.. ميزة جديدة من "واتساب" لن تؤثر على الخصوصية!

وأكد القائمون على التطبيق، أن الميزة لن تؤثر مطلقًا على خصوصية البيانات؛ علمًا بأنه سيتم تسجيل الخروج من كل الأجهزة المضافة تلقائيًّا في حال كان الجهاز الرئيسي الذي تم تفعيل الحساب عليه غير نشط لفترة طويلة؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".