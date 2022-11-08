لمستخدمي أندرويد.. عليكم حذف هذه التطبيقات الـ 4 فوراً

ووفقًا لشركة Malwarebytes، التي تعمل على فحص ومكافحة البرمجيات الخبيثة، التي كشفت الحيلة الأخيرة، يتضمن أحدها محتوى للبالغين يؤدي إلى صفحات تصيد، لإخبار المستخدم بأنه تعرّض إلى فيروس أو بحاجة إلى إجراء تحديث.