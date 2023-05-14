"واتسآب" سيسمح قريبًا بـ"تعديل" الرسائل المرسلة

كشفت مصادر صحفية عديدة عن أن تطبيق المراسلة الفورية المشفر "واتسآب" سيسمح قريبًا بخاصية "تعديل" الرسائل المرسلة بعد إرسالها.
وأوضحت مصادر من داخل التطبيق لموقع "أندرويد سنترال" التقني المتخصص أن "واتسآب" ستطرح خاصية "تعديل الرسائل" بعد إرسالها بمدة تصل إلى 15 دقيقة، مثلها مثل تقنية "حذف الرسائل".
وقد يؤدي ذلك إلى تجنب الحذف المتكرر للرسائل المرسلة بخطأ إملائي.
وستعمل الخاصية بمجرد النقر على النقاط الثلاث الموجودة أعلى الرسالة ضمن خيارات "معلومات – نسخ – حذف – تحرير".
ويسعى "واتسآب" من خلال هذه الميزة أن يواكب باقي التطبيقات المنافسة مثل "تليجرام" التي تسمح فعليًا بمثل هذه التقنية بتعديل الرسائل المرسلة.
وستطرح الخاصية لفترة في النسخة التجريبية لـ"واتسآب" لاختبارها تمهيدًا لطرحها في الإصدار العام للتطبيق.