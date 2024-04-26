اتهام "جوجل" بجعل البحث عن خدمة "بريد إلكتروني" منافسة أكثر صعوبة

وتستخدم خوارزمية جوجل عددًا من العوامل لتحديد ترتيب نتائج البحث، وعندما يتم تحديث الخوارزمية، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الشركات التي تعتمد على الزيارات التي يرسلها البحث إلى مواقعها على الويب.