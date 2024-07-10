"مايكروسوفت" و"أبل" تتخليان عن مقاعدهما في مجلس إدارة الشركة المشغلة لتطبيق "شات جي بي تي"

ومع ذلك، فإنها لم تسقط التحقيق تمامًا، إذ كشفت مارجريت فيستاجر، نائب الرئيس التنفيذي لسياسة المنافسة في المفوضية، في يونيو أن السلطات الأوروبية طلبت من مايكروسوفت معلومات إضافية فيما يتعلق باتفاقها "لفهم ما إذا كانت بعض البنود الحصرية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المنافسين."