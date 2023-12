حرب إسرائيل وحماس و"باربنهايمر" والنصر حاضر بالقائمة.. عمليات البحث الأكثر رواجًا في العالم على "جوجل" لعام 2023

تَصَدّر عملان لمنصة "نتفلكس" المسلسلات الأكثر بحثًا لعام 2023، وهما مسلسلا "ذا لاست أوف أس" (The Last of Us) ومسلسل "Wednesday"، وفي المركز الثالث جاء مسلسل "Ginny & Georgia".