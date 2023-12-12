حرب إسرائيل وحماس و"باربنهايمر" والنصر حاضر بالقائمة.. عمليات البحث الأكثر رواجًا في العالم على "جوجل" لعام 2023

وكانت شاكيرا المطربة الأكثر بحثًا على جوجل على مدار العام تقريبًا، خاصة وأنها افتتحت عام 2023 بأغنيتها التي وصفت بأنها جاءت انتقامًا بعد انفصالها عن لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه؛ إثر خيانته لها، ثم عادت في النصف الثاني من العام لدائرة الضوء مجددًا بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي في إسبانيا.