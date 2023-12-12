حرب إسرائيل وحماس و"باربنهايمر" والنصر حاضر بالقائمة.. عمليات البحث الأكثر رواجًا في العالم على "جوجل" لعام 2023

جاءت قائمة المشاهير والأفلام والرياضيين الأكثر بحثًا على محرك البحث الأشهر عالميًّا "جوجل" لعام 2023، بعدد من المفاجآت المذهلة حول اتجاهات البحث للجمهور خلال العام.
جاءت على قمة الأخبار الأكثر بحثًا الحربُ المندلعة حاليًا بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، وفي المركز الثاني أخبار غرق الغواصة بالقرب من حطام السفينة تايتانيك، وبالمركز الثالث زلزال تركيا.
وكان فيلما "باربي" و"أوبنهايمر" هما الأفلام الأكثر بحثًا على جوجل لعام 2023، وهو ما تسبب في ظهور كلمة بحثية جديدة تجمع بين الفيلمين، أطلق عليها "باربنهايمر" (Barbenheimer)، خاصة وأن الفيلمين أُطلِقا في توقيت متزامن تقريبًا، رغم قصتيهما المختلفة كليًّا، فالأول يروي قصة الصحوة النسوية للدمية الشهيرة، والثاني يروي قصة تطور القنبلة الذرية.
وفي المركز الثالث جاء الفيلم الهندي الملحمي "جوان".
تَصَدّر عملان لمنصة "نتفلكس" المسلسلات الأكثر بحثًا لعام 2023، وهما مسلسلا "ذا لاست أوف أس" (The Last of Us) ومسلسل "Wednesday"، وفي المركز الثالث جاء مسلسل "Ginny & Georgia".
وكانت شاكيرا المطربة الأكثر بحثًا على جوجل على مدار العام تقريبًا، خاصة وأنها افتتحت عام 2023 بأغنيتها التي وصفت بأنها جاءت انتقامًا بعد انفصالها عن لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه؛ إثر خيانته لها، ثم عادت في النصف الثاني من العام لدائرة الضوء مجددًا بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي في إسبانيا.
تَصَدّر عمليات البحث نجمُ كرة القدم الأمريكية دامار هاملين، خاصة بعدما سقط مغشيًّا عليه خلال مباراة لفريقه "بافلو بيلز" يناير الماضي، واحتاج للإنعاش على أرض الملعب في مشهد خطف القلوب، ثم عاد ليتم تسليط الضوء عليه مجددًا، بعدما ظهر لأول مرة في الملاعب أكتوبر الماضي بعدما خضع لفترة إعادة تأهيل طويلة.
وفي المرتبة الثانية لأكثر المشاهير بحثًا، كان الممثل الهوليودي جيرمي رينر، الذي واجه خلال عام 2023، حادث اصطدام جليدي مروع كاد أن يفقد حياته خلاله.
وتصدر كذلك المشاهير الذين وافتهم المنية عمليات البحث في 2023، ولكن كان أكثرهم على الإطلاق هو نجم مسلسل "فريندز" الشهير، ماثيو بيري، الذي توفي في أكتوبر الماضي عن عمر يناهز الـ54 عامًا.
كان بالطبع نجم كرة القدم الأمريكية دامار هاملين على قمة عمليات البحث، وتلاه في الترتيب لاعب كرة القدم الفرنسي الشهير، كيليان مبابي، وفي المركز الثالث نجم كرة القدم الأمريكية، ترافيس كيليس، بعد ورود تقارير حول ارتباطه مع المطربة الشهيرة تايلور سويفت؛ فيما ظهر في قائمة الرياضيين الأكثر بحثًا أيضًا الإنجليزي هاري كين بالمركز الخامس بعد صفقة انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني.
جاء فريق إنتر ميامي الأمريكي على قمة عمليات البحث لعام 2023، بعد إعلان انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه وتلاه في المركز الثاني فريق السلة الأمريكي الشهير "لوس أنجلوس ليكرز"، وفي المركز الثالث فريق النصر السعودي الذي يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين في العالم وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.