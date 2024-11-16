"سامسونج" تستعد لمنافسة نظارات "ميتا" للواقع الافتراضي.. ما التفاصيل؟

وأوضحت التقارير أن نظارات سامسونج الذكية، بدأت فعلياً عمليات إنتاجها وتطويرها، بفضل التعاون مع "جوجل" و"كوالكوم"، لكن لن تصل إلى الأسواق حتى أواخر عام 2025 المقبل.