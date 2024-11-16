"سامسونج" تستعد لمنافسة نظارات "ميتا" للواقع الافتراضي.. ما التفاصيل؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تستعد لمنافسة نظارات "ميتا" للواقع الافتراضي المعزّز عن طريق شراكة أبرمتها مع "جوجل" و"كوالكوم".
وأوضحت التقارير أن نظارات سامسونج الذكية، بدأت فعلياً عمليات إنتاجها وتطويرها، بفضل التعاون مع "جوجل" و"كوالكوم"، لكن لن تصل إلى الأسواق حتى أواخر عام 2025 المقبل.
ولفتت التقارير إلى أن "سامسونج" تخطط لتشغيل أولي لنحو 500 ألف وحدة في الربع الثالث من عام 2025 بين أشهر يوليو وسبتمبر.
وذكرت مصادر أن نظارات سامسونج للواقع الافتراضي، سيتم تشغيلها بمعالج "أيه آر 1" من "كوالكوم"، وببطارية بسعة 155 مللي/أمبير في الساعة، وبوزن 50 جراماً فقط، وبكاميرا من "سوني" بدقة 12 ميجابيكسل.
كما سيتم دعم النظارة بمعالج "جيمني إل إل إم" الذي تمّ تطويره مع "جوجل"، ويحمل عديداً من هذه المواصفات مألوفة جداً؛ لأنها موجودة أيضاً في نظارات "ميتا ري بان" الشهيرة.
وستمكّن هذه النظارات مستخدميها من "الدفع باستخدام التعرُّف على رمز الاستجابة السريعة والتعرُّف على الإيماءات، ووظائف التعرُّف على البشر".