للعثور على محطات شحن للسيارات الكهربائية.. تطبيقاتٌ تُجَنّبك المواقف الطارئة!

ورغم ذلك فالأمور لا تكون بمثل هذه البساطة دائمًا؛ فالنظام المستخدم في تخطيط أي طريق يمكن أن يؤدي إلى غياب المعلومات الخاصة بنقاط شحن السيارات الكهربائية عن نظام الملاحة، أو قد لا يكون نطاق البيانات دقيقًا بسبب حساب معدل استهلاك الطاقة في السيارة بطريقة غير صحيحة.