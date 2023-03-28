"الأمن السيبراني" يطلق تحذيراً عالي الخطورة من تحديث أمني في منتجات Apple

وكشف المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدة عمليات من ضمنها "إفشاء معلومات حساسة، وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، وتنفيذ هجمات حجب الخدمة (DoS) ، والحصول على صلاحية عالية (root) ، كذلك يمكنه الوصول إلى ملفات المستخدم أو الملفات المقيدة على النظام".