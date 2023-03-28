"الأمن السيبراني" يطلق تحذيراً عالي الخطورة من تحديث أمني في منتجات Apple

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً من المستوى عالي الخطورة، بخصوص تحديثات أمنية في منتجات شركة "أبل - Apple”.
وكشف المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدة عمليات من ضمنها "إفشاء معلومات حساسة، وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، وتنفيذ هجمات حجب الخدمة (DoS) ، والحصول على صلاحية عالية (root) ، كذلك يمكنه الوصول إلى ملفات المستخدم أو الملفات المقيدة على النظام".
وأوصى المركز الوطني بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.
ولمزيد من التفاصيل حول التحديثات الأمنية التي أصدرتها شركة Apple يمكن زيارة الرابط