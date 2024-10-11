أيام وتخرج للنور وهذه أسعارها.. جيل جديد من معالجات "إنتل" للحواسيب بنوعيها

كشفت شركة "إنتل" الأمريكية عن جيل جديد من معالجاتها المخصصة للحواسيب المكتبية والمحمولة، والتي أطلقت عليها "كور ألترا 200 إكس"، والتي تعتمد على بنية "آرو ليك" الجديدة.
وستتميز المعالجات الجديدة بتحسينات في الأداء وتقدم كبير في الكفاءة، حيث تصل نسبة التحسن عن الجيل السابق بنحو 9%، وتخفيض في الطاقة المستخدمة بنحو 40%.
وتتضمن معيارية "آرو ليك" الجديدة بتصميم وحدة معالجة مركزية جديد، حيث تبتعد إنتل عن تصميمها الأحادي التقليدي إلى تصميم جديد قائم على أن كل مكون موجود على بلاطة منفصلة، مع حصول وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والمدخلات والمخرجات على بلاطات خاصة بها، جنبًا إلى جنب مع بلاطة أساسية وبلاطة حشو تكمل الحزمة.
وستطلق "إنتل" 5 وحدات تخزين جديدة إلى جانب المعالج.
وقد تم الإعلان اليوم عن خمسة إصدارات من هذا المعالج الجديد، وجميعها ستكون موفرة للطاقة بصورة كبيرة، وإن كانت سرعتها لم تصل بعدُ إلى منافسيها، حيث سيأتي أقوى إصدار منهم بسرعة 5.7 جيجاهرتز.
ومن المتوقع أن تبدأ إنتل في طرح معالجاتها الجديدة بدءًا من 24 أكتوبر الجاري بأسعار تبدأ من 309 دولارات أمريكية وصولًا إلى 589 دولارًا.