أيام وتخرج للنور وهذه أسعارها.. جيل جديد من معالجات "إنتل" للحواسيب بنوعيها

وتتضمن معيارية "آرو ليك" الجديدة بتصميم وحدة معالجة مركزية جديد، حيث تبتعد إنتل عن تصميمها الأحادي التقليدي إلى تصميم جديد قائم على أن كل مكون موجود على بلاطة منفصلة، مع حصول وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والمدخلات والمخرجات على بلاطات خاصة بها، جنبًا إلى جنب مع بلاطة أساسية وبلاطة حشو تكمل الحزمة.