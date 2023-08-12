تحديثات "أندرويد" ستسهل مزامنة جميع أجهزتك

ومن المثير للاهتمام أن لقطة الشاشة المقدمة تشير إلى أن ميزة "تحويل المكالمات" ستعمل عبر هواتف "أندرويد" المختلفة، وهو ما يختلف عن الميزة المماثلة الموجودة في "آبل" التي لا تسمح بإجراء مكالمات من هاتف "آيفون" لآخر، بل تسمح من هاتف آيفون لأي أجهزة أخرى مثل "آيباد" أو "ماك" أو "ماك بوك".