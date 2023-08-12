تحديثات "أندرويد" ستسهل مزامنة جميع أجهزتك

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، أنّ تحديثات نظام "أندرويد" ستعمل على تسهيل مزامنة جميع الأجهزة، سواء هواتف ذكية أو حواسيب لوحية أو ساعات ذكية متصلة بحساب واحد.
وأشارت المصادر، وفقًا لما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص؛ إلى أن الميزة الجديدة التي سيضيفها أندرويد ستمكّن المستخدمين من الاتصال بصورة مباشرة بين كافة الأجهزة المتصلة بحساب "أندرويد" واحد.
وسيسمح توصيل جميع أجهزة أندرويد الخاصة بك بحساب جوجل بميزات مثل تحويل المكالمات ومشاركة الإنترنت.
ومن المثير للاهتمام أن لقطة الشاشة المقدمة تشير إلى أن ميزة "تحويل المكالمات" ستعمل عبر هواتف "أندرويد" المختلفة، وهو ما يختلف عن الميزة المماثلة الموجودة في "آبل" التي لا تسمح بإجراء مكالمات من هاتف "آيفون" لآخر، بل تسمح من هاتف آيفون لأي أجهزة أخرى مثل "آيباد" أو "ماك" أو "ماك بوك".