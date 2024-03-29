"سناب شات" تطرح ميزة جديدة مدفوعة الأجر ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصّصة لـ"حيوانك الأليف"

كشفت منصة التراسل المصوّر "سناب شات"، عن طرحها ميزة جديدة ستكون مدفوعة الأجر ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكن لن تكون مخصّصة للبشر، بل ستكون خاصّة بحيوانك الأليف.
وأوضحت "سناب شات"، أن هذه الميزة سيُطلق عليها Bitmoji، والتي تسمح لالتقاط صورٍ للحيوانات الأليفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء صورة رمزية لها تبدو كأنها متحرّكة بشكلٍ طبيعي.
واستناداً إلى لقطات الشاشة التي شاركتها الشركة، يبدو أن المستخدمين سيكونون قادرين على الاختيار من بين عددٍ قليلٍ من الأشكال المختلفة للصور التي تمّ إنشاؤها بوساطة الذكاء الاصطناعي بعد مشاركة صورة لحيواناتهم الأليفة.
وتعد الإضافة أيضاً أحدث مثالٍ على كيفية احتضان "سناب" ميزات الذكاء الاصطناعي في عرض الاشتراك الخاص بها، فمنذ ظهور Snapchat+، لأول مرة عام 2022، استخدمت الشركة الخدمة المتميزة لتجربة ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية، بما في ذلك مساعد MyAI الخاص بها، إضافة إلى الميزات التي تعمل بالكاميرا مثل Dreams، واللقطات المولدة بالذكاء الاصطناعي.
وأعلنت الشركة في ديسمبر أن لدى Snapchat+ أكثر من 7 ملايين مشترك.
وفي أماكن أخرى، أضافت "سناب" بعض التحديثات لغير المشتركين أيضاً، حيث أضاف التطبيق ميزة قالب جديدة لتسهيل تحرير المقاطع، وإيماءات جديدة تعتمد على التمرير لإرسال اللقطات وتعديلها بسرعة أكبر.
وسيدعم "سناب شات" أيضاً تحميلات فيديو أطول للقصص ولـ"سبوت لايت"، حيث يمكن الآن أن تصل مدة اللقطات داخل التطبيق إلى ثلاث دقائق، بينما سيدعم التطبيق عمليات تحميل تصل إلى خمس دقائق.