"سناب شات" تطرح ميزة جديدة مدفوعة الأجر ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصّصة لـ"حيوانك الأليف"

وتعد الإضافة أيضاً أحدث مثالٍ على كيفية احتضان "سناب" ميزات الذكاء الاصطناعي في عرض الاشتراك الخاص بها، فمنذ ظهور Snapchat+، لأول مرة عام 2022، استخدمت الشركة الخدمة المتميزة لتجربة ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية، بما في ذلك مساعد MyAI الخاص بها، إضافة إلى الميزات التي تعمل بالكاميرا مثل Dreams، واللقطات المولدة بالذكاء الاصطناعي.