مستخدمو "آيفون" يحصلون على ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية عن حصول مستخدمي هواتف "آيفون" على ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستُضفي المزيد من المرح على تجربتهم مع الهاتف.
وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مستخدمي "آيفون" حصلوا خلال تحديث "آي أو إس 18" على رموز تعبيرية جديدة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لمزيد من التخصيص للتطبيقات أكثر من أي وقت مضى.
وأفادت مصادر من داخل "أبل" للوكالة الأمريكية، بأنها تنوي الكشف عن هذه الميزات الجديدة خلال مؤتمرها للمطورين والمبرمجين في الشهر المقبل.
وقالت المصادر: "أبل تعمل على تطوير برامج يمكنها إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بسرعة، بناءً على ما يرسله المستخدمون من رسائل نصية".
وتشير المصادر إلى أن أبل تعمل على ذلك حتى يكون لدى مستخدمي آيفون المزيد من خيارات التخصيص لتطبيقاتهم وشاشاتهم الرئيسية، مثل القدرة على تغيير لون أيقونات التطبيقات وترتيب الأشياء بحرية أكبر، بدلًا من أن يكونوا مقيدين في تخطيط الشبكة.
ومن المقرر أن تكشف أبل عن الكثير من خططها للذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين السنوي الذي يبدأ في 10 يونيو المقبل، خاصة وأن من المتوقع أن تعلن عن شراكتها مع "أوبين إيه آي" المطورة لتطبيق "شات جي بي تي"، والتي قد تعطي دفعة لأشياء مثل عمليات البحث في "سفاري" و"سيري" وتنقيح الصور ونسخ المذكرات الصوتية، وقد تقدم الشركة أيضًا ملخصات ذكية للإشعارات وصفحات الويب.