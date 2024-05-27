مستخدمو "آيفون" يحصلون على ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها

ومن المقرر أن تكشف أبل عن الكثير من خططها للذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين السنوي الذي يبدأ في 10 يونيو المقبل، خاصة وأن من المتوقع أن تعلن عن شراكتها مع "أوبين إيه آي" المطورة لتطبيق "شات جي بي تي"، والتي قد تعطي دفعة لأشياء مثل عمليات البحث في "سفاري" و"سيري" وتنقيح الصور ونسخ المذكرات الصوتية، وقد تقدم الشركة أيضًا ملخصات ذكية للإشعارات وصفحات الويب.