"أبل" تقر رسميًّا بأزمة مرتبطة بهواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"

وأوضحت أبل في بيان رسمي أنها تواجه حاليًا مشكلة في شحن هواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"؛ بسبب قيود "كوفيد 19" المستمرة في مدينة صينية شهيرة، حيث يتم تجميع سلسلة هواتف "آيفون" لشركة "فوكسكون".