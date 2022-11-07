"أبل" تقر رسميًّا بأزمة مرتبطة بهواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"

أقرت شركة "أبل" الأمريكية رسميًّا بأزمة مرتبطة بهواتفها الأحدث "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".
وأوضحت أبل في بيان رسمي أنها تواجه حاليًا مشكلة في شحن هواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"؛ بسبب قيود "كوفيد 19" المستمرة في مدينة صينية شهيرة، حيث يتم تجميع سلسلة هواتف "آيفون" لشركة "فوكسكون".
ويؤكد البيان أن خط التجميع يعمل حاليًا بقدرة منخفضة بشكل كبير؛ مما سيؤدي إلى انخفاض الشحنات وأوقات انتظار أطول للعملاء.
وأفادت أبل بأن هاتفي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" هما فقط المتأثريْن؛ مما قد يؤدي إلى تزايد طوابير الانتظار لهذه الهواتف في المتاجر المختلفة حول العالم.