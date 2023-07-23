"وتدريجيًّا كل الطيور".. "ماسك" يعلن عن توديع العلامة التجارية لـ"تويتر"!

قال الملياردير إيلون ماسك إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، وكتَب على المنصة التي يملكها "سنودّع قريبًا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيًّا كل الطيور".