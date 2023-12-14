"ميتا" تطلق "ثريدز" أخيرًا في دول الاتحاد الأوروبي

وقالت ميتا: "بدءًا من اليوم، يمكن للأشخاص في الاتحاد الأوروبي اختيار إنشاء ملف تعريف ثريدز متصل بحسابهم على إنستغرام، مما يعني أنهم سيحصلون على نفس التجربة التي يتمتع بها أي شخص آخر في جميع أنحاء العالم، أو استخدام ثريدز بدون أي ملف شخصي".