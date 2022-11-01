"تويتر" تزيل 1500 حساب بعد حملة تصيد منسقة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر"، باتت هدفًا لحملة تصيد منسقة بعد فترة وجيزة من استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها.
وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تويتر أزالت مؤخرًا 1500 حساب بعد رصدها حملة تصيد منسقة، بحسب ما ذكره يويل روث، رئيس قسم السلامة والأمن في تويتر، لاعتقاد البعض أن تويتر سيصبح أضعف في سياساته بعد استحواذ ماسك عليها، خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
وأوضح روث أن منصة تويتر لا تزال تفعل جميع سياساتها الخاصة بتقييد خطاب الكراهية، وستستمر في تجميد وإزالة أي حسابات تحاول انتهاك هذه القواعد.