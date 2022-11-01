"تويتر" تزيل 1500 حساب بعد حملة تصيد منسقة

وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تويتر أزالت مؤخرًا 1500 حساب بعد رصدها حملة تصيد منسقة، بحسب ما ذكره يويل روث، رئيس قسم السلامة والأمن في تويتر، لاعتقاد البعض أن تويتر سيصبح أضعف في سياساته بعد استحواذ ماسك عليها، خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.