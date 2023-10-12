كيف كانت نتيجة اختبار معالجات هواتف "بيكسل 8" الجديدة؟

أظهرت اختبارات معالجات هواتف "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو" الجديدة التي أطلقتها شركة "جوجل" الأمريكية، أنها تقدم كفاءة جيدة، رغم أدائها الضعيف.
وصممت "جوجل" معالجات "تينسور الجيل الثالث" بالتعاون مع "سامسونج"، وهي أول معالجات تم تصميمها بمعيارية 4 نانومتر بوحدة معالجة مركزية ذات 9 أنوية ووحدة معالجة رسوميات "إيه آر إم" 7 أنوية.
وأظهرت اختبارات "جولدن ريفيورز" لمحةً عن أداء معالجات "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو" مقارنة بالمعالجات الأخرى المنافسة.
وبالنسبة لتصنيف سرعة المعالج بالنسبة لمتوسط الطاقة المستهلكة، سجلت المعالجات أداء غير جيد؛ فقد كانت أبطأ من معالجات "أبل إيه 14" و"سنابدراجون 8 الجيل الأول".
أما بالنسبة لفئة جودة ونقاوة الصور مقارنة باستهلاك الطاقة؛ فقد كانت معالجات "تينسور الجيل الثالث" تُقَدم نفس النقاء والجودة للمعالجات الأكثر قوة وأكثر توفيرًا للطاقة، بفضل تصميم المعالج بمعيارية 4 نانومتر.
وتشير مصادر من داخل "جوجل" إلى أن الشركة بدأت فعليًّا بالتعاون مع سامسونج في تصميم الجيل الجديد من معالجاتها "تينسور الجيل الرابع"؛ لكنها تعمل أيضًا على إصدار جديد لا يعتمد على مسابك "سامسونج" ومتوقع أن يظهر للنور خلال عام 2025.