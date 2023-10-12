كيف كانت نتيجة اختبار معالجات هواتف "بيكسل 8" الجديدة؟

وتشير مصادر من داخل "جوجل" إلى أن الشركة بدأت فعليًّا بالتعاون مع سامسونج في تصميم الجيل الجديد من معالجاتها "تينسور الجيل الرابع"؛ لكنها تعمل أيضًا على إصدار جديد لا يعتمد على مسابك "سامسونج" ومتوقع أن يظهر للنور خلال عام 2025.