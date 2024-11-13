اختبار أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية 5G

وكانت شركة إنفيديا قد أزاحت شركة أبل، الجمعة، عن عرش الشركة الأعلى قيمة في العالم بعد صعود قياسي لسهمها مدعومًا بطلب متزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بالحوسبة الفائقة.