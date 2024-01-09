"أبل" تبدأ في دفع تعويضات بسبب اتهامها بإبطاء هواتف "آيفون" عمدًا

وأدى ذلك إلى اتخاذ إجراء قانوني أمريكي. وفي وقت التسوية، كان من المقدر أن يحصل كل شخص على ما يصل إلى 25 دولارًا لكل شخص؛ ولكن يبدو أن المبلغ الفعلي يصل إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ تقريبًا.