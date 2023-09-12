"أبل" تكشف عن أقوى إصدارات هواتفها: "iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max"

وتأتي أجهزة iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بتحديثات قوية للكاميرا، بما يعادل سبع عدسات احترافية مع جودة صور مذهلة، بما في ذلك كاميرا رئيسية أكثر تطورًا بدقة 48MP، تتيح للمستخدم التقاط صور في الوضع الافتراضي بدقة فائقة، تصل إلى 24MP، وجيل جديد من صور البورتريه مع نمط التركيز وميزة التحكم في العمق، وتحسينات في نمط الليل، وميزة HDR الذكية، وكاميرا تقريب مسافات 5x جديدة كليًّا، حصريًّا على iPhone 15 Pro Max.