"أبل" تكشف عن أقوى إصدارات هواتفها: "iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max"

كشفت شركة أبل خلال مؤتمرها السنوي النقاب عن أقوى وأحدث إصدار لهاتفها الآيفون من سلسلة الــ iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، المصمم من مادة التيتانيوم فائقة الجودة المستخدمة في مجال الطيران والفضاء، وهو يجمع بين القوة وخفة الوزن؛ ليقدم أخف موديلات أجهزة الـ Pro من شركة Apple على الإطلاق، وكاميرا رئيسية أكثر تطورًا بدقة 48MP.
وتأتي أجهزة iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بتحديثات قوية للكاميرا، بما يعادل سبع عدسات احترافية مع جودة صور مذهلة، بما في ذلك كاميرا رئيسية أكثر تطورًا بدقة 48MP، تتيح للمستخدم التقاط صور في الوضع الافتراضي بدقة فائقة، تصل إلى 24MP، وجيل جديد من صور البورتريه مع نمط التركيز وميزة التحكم في العمق، وتحسينات في نمط الليل، وميزة HDR الذكية، وكاميرا تقريب مسافات 5x جديدة كليًّا، حصريًّا على iPhone 15 Pro Max.
ويستخدم كلا الموديلين موصل USB-C، وهو معيار مقبول عالميا للشحن ونقل البيانات؛ ليصبح استخدام الكابل نفسه ممكنًا لشحن iPhone، وMac، وiPad، وAirPods Pro (الجيل الثاني) المحدثة.
ويمكن للمستخدمين أيضًا شحن AirPods أو Apple Watch مباشرة من iPhone باستخدام موصل USB-C.
ويدعم iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max منفذ USB 3، لسرعات نقل بيانات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، أي أسرع لغاية 20x من ذي قبل.
وتتميز الإصدارات الحديثة بشاشات مقاس 6.1 إنش و6.7 إنش، من نوع شاشة ريتنا سوبر XDR المزودة بميزة "تشغيل دوما" وتكنولوجيا ProMotion لتجربة مشاهدة استثنائية، إضافة لتصميم قوي وخفيف الوزن من التيتانيوم، هو الأول من نوعه في iPhone.
وتتميز هذه السبيكة المتميزة - وهي نفسها المستخدمة في صناعة المركبات الفضائية - بواحدة من أعلى نسب القوة مقابل الوزن مقارنة بأي معدن آخر؛ ما يجعلها أخف تشكيلة Pro من Apple على الإطلاق.
ويأتي كلا الموديلين بملمس مصقول جديد، وزوايا انسيابية، وحواف هي الأنحف في iPhone.
وصممت مجموعة Pro لتدوم طويلاً؛ إذ تجمع بين قوة التيتانيوم وأقوى زجاج خلفي لهاتف ذكي، وواجهة درع السيراميك الرائدة في مجالها، باستخدام عملية ميكانيكية حرارية، هي الأولى من نوعها في المجال.
وتغطي أحزمة التيتانيوم هيكلاً فرعيًّا جديدًا مصنوعًا من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة؛ وهو ما يربط هذين المعدنين بقوة مذهلة عبر عملية الانتشار في الحالة الصلبة.
كما يساعد إطار الألمنيوم في تبديد الحرارة، ويسمح باستبدال الزجاج الخلفي بسهولة.
ويسلط هذا التصميم الجديد الضوء على شاشة ريتنا سوبر XDR المزودة بميزة "تشغيل دوما" وتكنولوجيا ProMotion لتجربة مشاهدة استثنائية.
وتم تزويد أجهزة iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بشريحة A17 Pro، وهي أول شريحة بدقة 3 نانومتر في المجال؛ إذ تقدم A17 Pro تحسينات على الشريحة بأكملها، بما في ذلك أكبر إعادة تصميم لوحدة معالجة رسومات الجرافيك في تاريخ Apple.
فقد أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة أسرع بما يصل إلى 10 في المئة مع تحسينات في البنية الدقيقة والتصميم، وأصبح المحرك العصبي أسرع بما يصل إلى 2x، مع تشغيل ميزات مثل التصحيح التلقائي والصوت الشخصي في نظام iOS 17.
كما تتميز وحدة معالجة رسومات الجرافيك الاحترافية بأداء أسرع بنسبة تصل إلى 20 في المئة؛ وهو ما يتيح تجارب جديدة كليًّا. وتأتي بتصميم جديد سداسي النوى، يزيد من الحد الأقصى لمستوى الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة.
ومع تكنولوجيا تتبُّع الأشعة المسرعة بواسطة الأجهزة - وهي أسرع 4 مرات من تتبُّع الأشعة المعتمد على البرامج - يوفر iPhone 15 Pro الآن رسومات جرافيك أكثر سلاسة، إضافة إلى تجربة غامرة أكثر لتطبيقات الواقع المعزز والألعاب.
ويقدم iPhone 15 Pro ألعابًا واقعية بين أيدي المستخدمين، مع ألعاب لم يسبق طرحها على هاتف ذكي، مثل Resident Evil VillageوResident Evil 4 وDeath Stranding وAssassin’s Creed Mirage.
وتتضمن شريحة A17 Pro وحدة فك ترميز AV1 مخصصة، تتيح تجارب فيديو أكثر كفاءة وجودة في خدمات البث عبر الإنترنت.
وإضافة إلى ذلك، تتيح وحدة تحكم USB الجديدة سرعات USB 3 لأول مرة على iPhone، وتدعم الآن سرعات نقل أعلى بكثير، ومخرج فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية بتقنية HDR.
وسيأتي جهازا iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بأربعة ألوان جديدة مميزة، هي "التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي".
ويأتي هاتف الـ iPhone 15 Pro بسعر يبدأ من 4.299 درهمًا إماراتيًّا، ويتوافر بسعات تخزين 128GB، و256GB، و512GB، و1TB. فيما يبدأ سعر هاتف الـiPhone 15 Pro Max من 5.099 درهمًا إماراتيًّا، ويتوافر بسعات تخزين 256GB، و512GB، و1TB.
كما سيبدأ الطلب المسبق لهما يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر، على أن يبدأ التوافُر يوم الجمعة 22 سبتمبر.