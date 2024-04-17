تَطور التطبيقات الناشئة بالذكاء الاصطناعي.. دراسة جديدة لجامعة الملك عبدالعزيز

وتندرج هذه الدراسة تحت مظلة كلية الحاسبات وتقنية المعلومات؛ حيث ضمت فريقًا يتكون من: الباحث نديم عبدالله مليباري، والمشرف الأستاذ الدكتور إياد كاتب، والمشرف المشارك الأستاذ الدكتور راشد محمود، والتي ركزت على طريقة استغلال البيانات الضخمة التي تنتجها الأجهزة الذكية وإنترنت الأشياء وانتشار التكنولوجيا؛ وذلك من أجل تمكين عمليات اتخاذ القرارات المستنيرة التي تعتمد على البيانات، وتعزيز ذكاء الأنظمة المبتكرة وأدائها بشكل عام.