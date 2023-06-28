"تليجرام" يحصل على ميزة ظهرت لأول مرة في 2013

وستصل الخاصية الجديدة لكل المستخدمين خلال الشهر المقبل؛ لكن أضاف "تليجرام" خواص جديدة لها، مثل إمكانية أن تختار مَن يمكنه رؤية كل قصة من قصصك بدقة متناهية، كما سيمكنك إخفاء أي قصة من قصصك عن أي جهة اتصال لديك، كما يمكنك إخفاء قصص أي منهم عن الظهور بحسابك أيضًا.