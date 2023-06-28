"تليجرام" يحصل على ميزة ظهرت لأول مرة في 2013

رغم أن هذه الميزة ظهرت لأول مرة في عام 2013 بتطبيق "سناب شات" واقتبستها بعدها فيسبوك وفيسبوك ماسنجر وإنستجرام وواتساب، قررت إدارة تطبيق "تليجرام" للتراسل الفوري المشفر تبني هذه الخاصية أخيرًا.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "تليجرام" سيحصل أخيرًا على خاصية "القصص" (ستوريز).
وستصل الخاصية الجديدة لكل المستخدمين خلال الشهر المقبل؛ لكن أضاف "تليجرام" خواص جديدة لها، مثل إمكانية أن تختار مَن يمكنه رؤية كل قصة من قصصك بدقة متناهية، كما سيمكنك إخفاء أي قصة من قصصك عن أي جهة اتصال لديك، كما يمكنك إخفاء قصص أي منهم عن الظهور بحسابك أيضًا.
وستدعم "قصص تليجرام" التسميات التوضيحية والصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد، ويمكن لأي مستخدم تحديد مدة صلاحية القصة ما بين 6 أو 12 أو 24 أو 38 ساعة.