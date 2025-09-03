"جوجل" تطلق إصدار "جيميني 2.5" بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحرير الصور

وأحد الجوانب التقنية التي يركز عليها النموذج هو اتساق الأحرف، التي باتت صعوبة شائعة في النماذج التوليدية، ولكن تم تصميم هذا النموذج للحفاظ على وضوح الموضوع نفسه عبر مطالبات أو تعديلات متعددة، بالأخص عند نقل شخصية بين المشاهد، أو عرض منتج من وجهات نظر مختلفة، أو إنتاج أصول بصرية موحدة.