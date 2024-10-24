"سبوتيفاي" تضيف أداة تعديل تلقائي لمساعدة صناع "البودكاست"

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الشركة إن الأشخاص الذين يستخدمون أيًّا من هذه الميزات للتفاعل مع البث الصوتي، هم أكثر عرضة للاستماع إلى العرض مرة أخرى بأربع مرات في غضون 30 يومًا.