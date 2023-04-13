تسريبات تكشف مواصفات وتفاصيل إطلاق "وان بلس نورد 3"

كشفت مصادر داخل شركة "وان بلس" الصينية الرائدة المواصفات والتفاصيل الخاصة بإطلاق هاتفها الجديد المرتقب "وان بلس نورد 3".
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، هاتف "وان بلس نورد 3" سيتم دعمه بشاشة من نوع "أموليد" بدقة 1240×2772 بيكسل بقياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.
وسيأتي هاتف "وان بلس" الجديد مزودًا بمعالجات "دايمنسيتي 9000"، وبطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة مع تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات.
وسيحتوي الجزء الخلفي من هاتف "وان بلس نورد 3" على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب وحدة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
ومن المتوقع إطلاق هاتف "وان بلس نورد 3" في غضون 6-8 أسابيع من الآن مما يعني أواخر مايو / أوائل يونيو.
وتشير المصادر إلى أن سعر الهاتف قد يتراوح ما بين 366 إلى 488 دولارًا أمريكيًا.