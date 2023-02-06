في مؤتمر LEAP23.. تجربة لأسرع إنترنت "WiFi" في العالم

أتاحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المؤتمر التقني الدولي LEAP23 تجربة لأسرع واي فاي بالعالم “Wi-Fi 6E”، عبر مقارنات تفاعلية حية لقياس سرعات الاتصال بالإنترنت ومقارنتها مع الجيل السابق من تقنية الـ "WiFi“.
ويأتي ذلك بالشراكة مع شركتي موبايلي و Cisco؛ بما يعكس ريادة المملكة في الاتصالات الراديوية وتمكينها لأحدث التقنيات اللاسلكية، حيث تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية WiFi .
وأوضحت "الهيئة" أن تجربة الاتصال بالجيل الحديث من هذه التقنية Wi-Fi 6E تصل إلى 2.4 جيجابت/ثانية، وبسرعة تتجاوز (6) أضعاف الجيل السابق من تقنيات الواي فاي.
ويأتي تفعيل هذه التقنية ضمن إطار دور الهيئة كمنظم رقمي لقطاع الاتصالات والتقنية، حيث تسعى عبر تنظيم الشبكات اللاسلكية المحليةWLAN لتمكين انتشار أحدث تقنيات الـ "WiFi" في المملكة، وتعزيز تبني التقنيات الرقمية الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء.
يُذكر أن المملكة دشنت الجيل الأحدث من تقنيات "Wi-Fi 6E" في النسخة الأولى من مؤتمر LEAP22 العالمي لتعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي وتدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة، حيث يتوقع أن تتضاعف مساهمة تقنيات الواي فاي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف إسهامها الحالي.