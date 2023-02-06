في مؤتمر LEAP23.. تجربة لأسرع إنترنت "WiFi" في العالم

يُذكر أن المملكة دشنت الجيل الأحدث من تقنيات "Wi-Fi 6E" في النسخة الأولى من مؤتمر LEAP22 العالمي لتعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي وتدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة، حيث يتوقع أن تتضاعف مساهمة تقنيات الواي فاي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف إسهامها الحالي.