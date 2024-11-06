"أبل" قد تُطوّر تقنية تُسهّل العثور على هاتف "آيفون" المفقود

وسيتم تضمين الميزة الجديدة في تحديث "آي أو إس 18.2" الذي تم طرحه حاليًا بصورة تجريبية، حيث سيظهر خيار "مشاركة موقع العنصر" الجديد، والذي يمنحك رابطًا قابلاً للمشاركة لموقع العنصر المفقود.