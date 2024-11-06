"أبل" قد تُطوّر تقنية تُسهّل العثور على هاتف "آيفون" المفقود

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تخطط حاليًا لتطوير تقنية جديدة أو تحديث مرتقب في تطبيقها "فايند ماي" يمكنه تسهيل عثور المستخدمين على أجهزتهم المفقودة سواء هواتف "آيفون"، أو حواسيب "آيباد"، أو حواسيب "ماك بوك"، أو أي جهاز ذكي متصل بـ"آير تاج".
وأوضح موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص أن التقنية الجديدة في تطبيق "فايند ماي" يمكنها أن تسمح بمشاركة موقع العناصر المفقودة مع أشخاص ليسوا ضمن قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدم، باستخدام رابط.
وتهدف "أبل" من هذه الخطوة إلى المساعدة في تحديد موقع العناصر المفقودة من خلال مشاركة الموقع مع أشخاص مثل سائق سيارة أجرة أو موظف في شركة طيران.
وسيتم تضمين الميزة الجديدة في تحديث "آي أو إس 18.2" الذي تم طرحه حاليًا بصورة تجريبية، حيث سيظهر خيار "مشاركة موقع العنصر" الجديد، والذي يمنحك رابطًا قابلاً للمشاركة لموقع العنصر المفقود.
ويمكن للأشخاص فتح الرابط على أي جهاز، حتى لو كانت أجهزة غير تابعة لشركة "أبل"، وتعقّب الجهاز المفقود.
ومن المتوقع أن تنتهي صلاحية الرابط المرسل بعد أسبوع، أو حسب اختيار المستخدم.
وطرحت "أبل" كذلك خيار "مشاركة معلومات الاتصال"، التي تتيح أي هاتف الاتصال بعنصر وفتح موقع ويب، والذي سيعرض رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني - إذا أضفت هذه التفاصيل إلى صفحة الاتصال الخاصة بالعنصر.
كما يتيح التحديث للمستخدمين الاطلاع على إحصائيات الحساب، مثل عدد الأشخاص الذين زاروا الرابط.