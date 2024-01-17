لأول مرة منذ 2010.. "أبل" تنتزع عرش الهواتف الذكية من "سامسونج"

ونمت شحنات "أبل" بنسبة 3.7% مقارنة بعام 2022، لكن نسبة النمو الأكبر في المبيعات كانت من نصيب شركة "ترانسيشن" التي بلغت نسبة نموها 30.8%، وأقل نمو في المبيعات كان من نصيب "سامسونج" حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 13.6%.