لأول مرة منذ 2010.. "أبل" تنتزع عرش الهواتف الذكية من "سامسونج"

انتزعت شركة "أبل" الأمريكية -لأول مرة منذ عام 2010- عرش مبيعات الهواتف الذكية من منافستها الكورية الجنوبية "سامسونج".
وأظهرت شركة التحليلات المنافسة "كانليس"، في تقريرها الرسمي، أن "أبل" تصدّرت قائمة الهواتف الأكثر مبيعاً من "سامسونج" خلال عام 2023 المنقضي.
ووفقاً لما أورده التقرير، تمكنت "أبل" من شحن 234.6 مليون هاتف ذكي خلال العام الماضي، بحصة سوقية بلغت 20.1%، في حين تمكنت "سامسونج" من شحن 226.6 مليون هاتف فقط مستحوذة على نسبة 19.4% كحصة سوقية.
وفي المركز الثالث، جاءت شركة "شاومي" الصينية الرائدة مع شحنها 145.9 مليون وحدة وحصة سوقية بنسبة 12.5%.
وفي المركز الرابع جاءت شركة "أوبو" بشحنها 103.1 مليون وحدة بحصة سوقية بلغت نسبتها 8.8%، وبالمركز الخامس شركة "ترانسيشن" مع شحنها 94.9 مليون وحدة بحصة سوقية بلغت نسبتها 8.1%.
ونمت شحنات "أبل" بنسبة 3.7% مقارنة بعام 2022، لكن نسبة النمو الأكبر في المبيعات كانت من نصيب شركة "ترانسيشن" التي بلغت نسبة نموها 30.8%، وأقل نمو في المبيعات كان من نصيب "سامسونج" حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 13.6%.
وبشكل إجمالي، انخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة بلغت 3.2% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022.
وبالنظر إلى مبيعات الربع الرابع من عام 2023، فاحتلت "أبل" أيضا المرتبة الأولى مع 80.5 مليون شحنة وحصة سوقية بلغت 24.7%، وسامسونج بالمركز الثاني مع شحن 53 مليون وحدة بنسبة 16.3%، وشاومي بالمركز الثالث بشحن 40.7 مليون وحدة بنسبة 12.5%، وترانسيشن بالمركز الرابع بشحن 28.2 مليون وحدة بنسبة 8.6%، وجاءت "فيفو" بالمركز الخامس بشحنها 24.1 مليون وحدة وحصة سوقية بنسبة 7.5%.