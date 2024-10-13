"ميتا": المخاوف بشأن تهديدات الذكاء الاصطناعي "هراء تام"

وصف يان لوكان الباحث من شركة "ميتا" الأمريكية، المخاوف بشأن التهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي بأنه بمثابة "هراء تام".
وأوضح "لوكان" في كلمة نقلها موقع "تيك كرانس"، أنه ينبغي علينا قبل أن نقلق بشأن التحكم في الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء، علينا فقط أن نتمكن من تصميم "نظام أذكى من قطة منزلية، وهو ما لم يحدث حاليًا".
وأردف "لوكان": "فكرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تهديدًا للإنسانية، هراء تام؛ فنماذج اللغة الكبيرة اليوم تفتقر لبعض القدرات الأساسية التي تتمتع بها القطط، مثل الذاكرة المستمرة والمنطق والتخطيط وفهم العالم المادي".
ومضى بقوله: "نماذج الذكاء الاصطناعي حاليًا يمكنها التلاعب باللغة دون أن تكون ذكية؛ لذلك لا يمكن استبدالها أبدًا بالعالم الحقيقي".