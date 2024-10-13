"ميتا": المخاوف بشأن تهديدات الذكاء الاصطناعي "هراء تام"

وأوضح "لوكان" في كلمة نقلها موقع "تيك كرانس"، أنه ينبغي علينا قبل أن نقلق بشأن التحكم في الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء، علينا فقط أن نتمكن من تصميم "نظام أذكى من قطة منزلية، وهو ما لم يحدث حاليًا".