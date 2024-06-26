"آبل" تعلن "شات جي بي تي" مجانًا على أجهزة "ماك"

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية أن تطبيق "شات جي بي تي" سيكون متاحًا بصورة مجانية على كافة الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ماك أو إس".
وكان التطبيق متاحًا في السابق بصورة حصرية لمستخدمي خدمة "شات جي بي تي بلس" مدفوعة الأجر ولأجهزة سطح مكتب أخرى معينة، ولكن حاليًّا طرحته "آبل" لكافة مستخدميها بصورة مجانية.
ويمكن للمستخدمين استدعاء "ChatGPT" من أي شاشة على أجهزتهم عن طريق الضغط على مفتاحَيْ "Option + Space".
وتبدو واجهة مستخدم التطبيق مشابهة لـ"شات جي بي تي" على الويب وتدعم خيارات البحث متعدد الوسائط.
ويمكنك استخدام النصّ المعتاد وإدخال الصوت إلى جانب تحميل الصور والملفات.
وفي السياق ذاته أكّدت شركة "أوبين أيه آي" أن تطبيق "شات جي بي تي" لنظام تشغيل "ويندوز" سيأتي في وقت لاحق من هذا العام.