"جوجل" توسع نطاق "وضع الذكاء الاصطناعي" لمحرك بحثها... تعرف على الدول واللغات الجديدة

قررت شركة "جوجل" الأمريكية توسيع نطاق "وضع الذكاء الاصطناعي" في محرك بحثها الأشهر عالميا، ليشمل المزيد من اللغات والمناطق حول العالم.
وأشارت "جوجل" إلى أن "وضع الذكاء الاصطناعي" يتوفر حاليا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
ويشمل التحديث الجديد أكثر من 40 منطقة و35 لغة جديدين.
وتشمل اللغات المدعومة حديثا: "العربية والصينية والكرواتية والتشيكية والهولندية والألمانية واليونانية والفرنسية والماليزية والروسية والتايلاندية والفيتنامية، وغيرها".
وتقول جوجل إن المنطق المتقدم والفهم متعدد الوسائط لنموذج جيميني المخصص للبحث يسمحان لها بفهم دقائق اللغات المحلية، مما يمنعها من سوء فهم الاستفسارات أو تقديم إجابات متكلفة.
وتخطط الشركة لإضافة المزيد من القدرات إلى وضع الذكاء الاصطناعي، وقد أصدرت مؤخرًا تحديثًا حسّن فهمه للإشارات المرئية.